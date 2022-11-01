Ямлиханов – о Гайче: «У Адольфо хорошие модельные характеристики»

Помощник главного тренера московского ЦСКА Радик Ямлиханов прокомментировал выступления нападающего «красно-синих» Адольфо Гайча.

«У Адольфо хорошие модельные характеристики. Скорость хорошая для его габаритов — пусть и не Холанд, конечно», - приводит слов Ямлиханова Sport24.

Специалист высказал своё мнение по поводу развития спортивных характеристик аргентинца. Так, Ямлиханов считает, что если Гайч продолжить прикладывать усилия и будет полностью выкладываться во время тренировок команды, то он сможет сильно развиться в футбольном плане, то есть «выйти на ещё более высокий уровень».