Агент рассказал, когда Тодорович восстановится от травмы

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы, полученной в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Ранее сообщалось, что 25-летний босниец получил перелом нижней трети малой берцовой кости левой ноги, поэтому в текущем году на поле он больше не выйти не сможет.

По словам Попова, Тодорович опережает график восстановления на 20-30 дней и сможет принять участие в зимних сборах команды.

«На сборах он первые 5-7 дней должен будет заниматься индивидуально, после чего вернётся в общую группу. Дарко будет готов принять участие во всех товарищеских матчах «Ахмата» этой зимой», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Ахмат» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.