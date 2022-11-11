Хазов - временно исполняющий обязанности главного тренера «Пари НН»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» обыграл «Ахмат», и это был последний матч у руля нижегородского клуба для Михаила Галактионова. Его команда отметила прощание с главным тренером приличествующим событию образом, выиграв со счетом 3:2.

Сразу после игры пресс-служба нижегородского клуба объявила о том, что Антон Хазов будет временно исполняющим обязанности главного тренера команды. Он будет руководить «Пари НН» в следующем матче, но это будет встреча в рамках Фонбет Кубка России против подмосковных «Химок», она состоится 22 ноября, в следующий вторник.