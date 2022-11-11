Равиль Измайлов: «Благодарны Галактионову, рады, что он был с нами»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Пари НН» обыграл «Ахмат», и это был последний матч у руля нижегородского клуба для Михаила Галактионова. Его команда отметила прощание с главным тренером приличествующим событию образом, выиграв со счетом 3:2. Работу Михаила Галактионова с нижегородской командой прокомментировал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

- Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше. Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся, - заявил Измайлов в эфире телеканала «Матч ТВ».