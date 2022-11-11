Михайлов: «Досадно, пропустили два гола»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» обыграл «Ахмат», и это был последний матч у руля нижегородского клуба для Михаила Галактионова. Его команда отметила прощание с главным тренером приличествующим событию образом, выиграв со счетом 3:2.

Однако футболист нижегородской команды Ярослав Михайлов не столь доволен итогами игры, он посетовал на то, что его команда пропустила два гола.

- Главное, что не упустили победный результат. Пропустили два ненужных гола из‑за собственных ошибок. Но ничего страшного, будем работать дальше. Изучим видео, посмотрим, что можно исправить, чтобы не допускать подобного в будущем, - заявил Михайлов в эфире телеканала «Матч ТВ».