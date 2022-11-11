Ташуев: «Надо было после «Зенита» делать ротацию, что-то я...»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (2:3).

- Просто не узнать до 72-й минуты вашу команду. Что случилось?

- Нужен анализ, если честно, потому что я сам не ожидал, что мы будем настолько неэффективны, в первом тайме особенно. Сейчас посмотрим повтор, удар с 20 метров с подбора, и никого нет. Почему? Группа игроков достаточно большая. Мне кажется, надо было после «Зенита» делать в каких-то моментах ротацию. Что-то я… Еще в недельном цикле подготовки к матчам чувствовал не то, что какую-то самоуспокоенность, но видимо, много эмоций ушло все-таки. Выездной матч, «Зенит», много сил и эмоций отдали. Я думаю, что я еще пока не до конца понимаю, в каких-то моментах команду познаешь, все-таки мало времени. Когда замены прошли, игра стала более агрессивная. Ребята более злые. Получается, они были более голодные к игре. А так команда играл будто по инерции. Надо было делать ротацию, но это анализ послематчевый. А на самом деле как было бы… Второй тайм стали более интенсивнее играть, могли сравнять, были моменты. Немножко не повезло, но везет тому, кто везет. Сопернику больше хотелось победить, хотя нам также хотелось. Много черновой работы проделали до матча, в индивидуальных беседах, что надо, надо, надо. Может быть, надо было сказать ребятам как есть в самом деле. По игре - был шансик вничью сыграть, но это так, шансик.