Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Надо было после «Зенита» делать ротацию, что-то я...»

11 Ноября 2022 • 21:29 Комментировать
Пари НН
3:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (2:3).

- Просто не узнать до 72-й минуты вашу команду. Что случилось?

- Нужен анализ, если честно, потому что я сам не ожидал, что мы будем настолько неэффективны, в первом тайме особенно. Сейчас посмотрим повтор, удар с 20 метров с подбора, и никого нет. Почему?  Группа игроков достаточно большая. Мне кажется, надо было после «Зенита» делать в каких-то моментах ротацию. Что-то я… Еще в недельном цикле подготовки к матчам чувствовал не то, что какую-то самоуспокоенность, но видимо, много эмоций ушло все-таки. Выездной матч, «Зенит», много сил и эмоций отдали. Я думаю, что я еще пока не до конца понимаю, в каких-то моментах команду познаешь, все-таки мало времени. Когда замены прошли, игра стала более агрессивная. Ребята более злые. Получается, они были более голодные к игре. А так команда играл будто по инерции. Надо было делать ротацию, но это анализ послематчевый. А на самом деле как было бы… Второй тайм стали более интенсивнее играть, могли сравнять, были моменты. Немножко не повезло, но везет тому, кто везет. Сопернику больше хотелось победить, хотя нам также хотелось. Много черновой работы проделали до матча, в индивидуальных беседах, что надо, надо, надо. Может быть, надо было сказать ребятам как есть в самом деле. По игре - был шансик вничью сыграть, но это так, шансик.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
3
2
2.60 3.70 2.60
Видео
12.11.22 в 12:00
Урал Урал
Факел Факел
1.91 3.65 4.10
Видео
12.11.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.60 3.55 2.70
Видео
12.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
16.00 7.00 1.20
Видео
12.11.22 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3.95 3.75 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
21:46 · Россия. Премьер-лига
Габулов — о матче «Динамо» - ЦСКА: Ожидаю большое количество голов
21:36 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Нельзя такие легкие мячи пропускать, сами создали себе нервотрёпку»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Надо было после «Зенита» делать ротацию, что-то я...»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 12 ноября 2022
21:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Волкова не исключил уход игрока из «Химок»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Овчинников раскритиковал бразильских игроков «Зенита»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов: «Сегодня лезгинки в раздевалке не будет»
21:08 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 12 ноября 2022
20:56 · Россия. Премьер-лига
Валуев оценил шансы возвращения Дзюбы в «Зенит» 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
Мацуев заявил, что «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Бальде поддержал сборную Сенегала перед ЧМ-2022
20:49 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев – о Каррере: «Мне неизвестно, как он провёл последние два года»
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» забил третий мяч, «Ахмат» тут же ушёл от разгрома
20:30 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что «Ростов» не проиграет «Крыльям Советов»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «За рубежом Черчесов лучший, но в России — я бы поспорил»
Все новости
Рекомендуем