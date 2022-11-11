«Пари НН» повёл в матче с «Ахматом» после дальнего удара

В первом матче 17-го тура Премьер-лиги играют «Пари НН» и «Ахмат». В середине первого тайма был открыт счёт в поединке. Ярослав Михайлов из-за пределов штрафной плотно пробил низом и попал в левую часть ворот. Примечательно, что голкипер команды из Грозного даже не среагировал на этот момент.

На табло загорелись цифры 1 и 0. При таком раскладе «Ахмат» остается на пятом месте, а его соперник поднимается на 11-ю позицию в турнирной таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.