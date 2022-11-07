Ташуев хочет видеть Дзюбу в «Ахмате»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о желании увидеть бывшего капитана российской сборной Артёма Дзюбу в составе своей команды.

«Нужен ли нам Дзюба? Он всем нужен!» — сказал Ташуев в эфире «Коммент.Live» на ютубе.

Напомним, что накануне экс-форвард петербургского «Зенита» разорвал контракт с турецкой командой «Адана Демирспор» всего после нескольких месяцев пребывания. По информации СМИ, Артём может вернуться в Российскую премьер-лигу, а претендентом на него называют столичное «Торпедо».

В Турции нападающий провёл лишь пять игр, забив один мяч в дебютной встрече.

