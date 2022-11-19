Александр Кержаков: «На данный момент у меня нет предложений о работе главным тренером»

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков, находящийся в данный момент без клуба, высказался о своём будущем.

По словам 39-летнего специалиста, на сегодняшний день у него нет предложений о работе главным тренером. Ранее сообщалось о том, что Кержаков отказался возглавить молдавский «Шериф».

«Как оцениваю вероятность возвращения к работе весной? На данный момент у меня нет никаких предложений о работе главным тренером», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 нижегородский клуб занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Для Кержакова это был первый опыт работы в Российской премьер-лиге.