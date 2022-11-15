Главный тренер «Ахмата» назвал цель команды на этот сезон

Наставник гронзенского «Ахмата» Сергей Ташуев назвал планы коллектива на вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

«Не ниже пятого места. Аппетит приходит во время еды, и у нас сейчас хороший плацдарм для того, чтобы побороться за место под солнцем», — заявил специалист в интервью изданию Sport24.

Напомним, что после 17 туров клуб из Грозного находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Отставание от цели, которую обозначил главный тренер, составляет всего лишь три балла. Ташуев возглавил «Ахмат» по ходу сезона, сменив на посту наставника Андрея Талалаева.