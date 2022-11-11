«Ахмат» чуть не отыгрался с 0:3, но «Пари НН» всё-таки добыл вторую победу подряд

В первом матче 17-го тура РПЛ сошлись «Ахмат» и «Пари НН».

Открывать 17-й тур выпало авторам двух самых громких сенсаций 16-го. «Пари НН» в ужасно разобранном состоянии приехал в гости к ЦСКА и переиграл «армейцев» единственным ударом по воротам – 0:1. Команда Федотова выпала из топ-3, Галактионов праздновал победу. Неожиданность? Более чем. Но «Ахмат» громыхнул ещё мощнее – обыграл «Зенит» на его поле. Такого никому не удавалось уже больше года, а для чемпиона это поражение стало первым в сезоне РПЛ.

Но «Пари НН» этим достижением «Ахмата» не вдохновился. Нижегородцы были полны решимости продлить свою победную серию и у них это в итоге получилось. Начали с давления, провели парочку неплохих атак, а завершили всё хозяева быстрым голом на самом излёте «быстрого» гола. На 20-й минуте Даниил Корнюшин с правого фланга сыграл на угол штрафной, там открылся Тимур Сулейманов, мяч принял и мягко навесил на Михайлова, а Ярослав выстрелил точно под ближнюю штангу, оформив свой первый гол в РПЛ.

В остальном первый тайм получился равным и очень упорным. Далее были столкновения, штрафные удары, паузы, но не опасные моменты. Лежали на газоне Бериша, Янсане и Камилов, который на старте второго тайма чуть не сравнял счёт. В штрафной площади получил мяч Владислав, развернулся и без помех уже пробил, но нижегородский коллектив спас Артур Нигматуллин.

И вот за эту расточительность «Ахмат» был наказан. Не прошло и десяти минут, как Лукас Масоэро отобрал мяч на своей половине поля и сыграл правее на Вячеслава Кротова, а тот выдал длинный заброс вперёд. Юрий Журавлев был первым, но махнул ногой мимо мяча, а Тимур Сулейманов, который находился рядом, эффектно в одно касание перебросил Шелию – 2:0. После второго гола «Пари НН» грамотно засушил игру. Помогли и постоянные замены от обоих тренеров. Галактионов добавлял свежести, Ташуев пытался судорожно что-то изменить.

Радикально ничего не изменилось, зато случился обмен голами. Сначала Дмитрий Рыбчинский воспользовался скидкой Марата Быстрова, корявенько разыграл комбинацию с Шильцовым и сам же её завершил, а в ответ Ильин мяч отобрал, запустил по флангу Харина и сам же замкнул его навес. «Ахмат» воодушевился, поддавил и сократил отставание до минимума. Бериша навесил от угла поля, Трошечкин и Агаларов устроили суматоху, а Тимофеев с двух метров добил – 3:2. Но на большее гостей не хватило.

Второй матч кряду выигрывает «Пари НН», кажется, Михаил Галактионов решил красиво попрощаться с Нижним Новгородом.