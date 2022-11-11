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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» чуть не отыгрался с 0:3, но «Пари НН» всё-таки добыл вторую победу подряд

11 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать
Пари НН
3:2
Ахмат
окончен
В первом матче 17-го тура РПЛ сошлись «Ахмат» и «Пари НН».
Протокол игры  
Пари НН3:2Ахмат
(1:0) Михайлов Ярослав20'  
(2:0) Сулейманов Тимур52'  
(3:0) Рыбчинский Дмитрий70'  
  73'Ильин Владимир (3:1)
  86'Тимофеев Артём (3:2)
Нигматуллин АртурМасоэро Лукас ГабриэльАлександров ВикторАгапов ИльяКорнюшин Даниил  90'Юлдошев Иброгимхалил  55' 79' (Набиуллин Эльмир ( 79') Михайлов ЯрославМайга Мамаду  7' 80' (Жигулёв Илья ( 80') Кротов Вячеслав  42' 57' (Рыбчинский Дмитрий ( 57') Янсане Момо 57' (Шильцов Константин ( 57') Сулейманов Тимур
Запасные: Берковский ИльяСевикян ЭдгарАнисимов АртурГоцук КириллШарипов АльбертГойло НикитаПенчиков ДаниилСтоцкий Дмитрий
Шелия ГиоргиБыстров МаратШвец АнтонЖуравлёв ЮрийБогосавац МирославТимофеев АртёмКамилов Владислав 59' (Агаларов Гамид ( 59') Садулаев Лечи 66' (Харин Евгений ( 66') Олейников Иван 46' (Трошечкин Александр ( 46') Бериша Бернард  50'Конате Мохамед II 46' (Ильин Владимир ( 46')
Запасные: Уциев РизванИналкаев АбубакарТашаев РизванФольмер КириллКарапузов ВладиславСемёнов Андрей
11 ноября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Открывать 17-й тур выпало авторам двух самых громких сенсаций 16-го. «Пари НН» в ужасно разобранном состоянии приехал в гости к ЦСКА и переиграл «армейцев» единственным ударом по воротам – 0:1. Команда Федотова выпала из топ-3, Галактионов праздновал победу. Неожиданность? Более чем. Но «Ахмат» громыхнул ещё мощнее – обыграл «Зенит» на его поле. Такого никому не удавалось уже больше года, а для чемпиона это поражение стало первым в сезоне РПЛ.

Но «Пари НН» этим достижением «Ахмата» не вдохновился. Нижегородцы были полны решимости продлить свою победную серию и у них это в итоге получилось. Начали с давления, провели парочку неплохих атак, а завершили всё хозяева быстрым голом на самом излёте «быстрого» гола. На 20-й минуте Даниил Корнюшин с правого фланга сыграл на угол штрафной, там открылся Тимур Сулейманов, мяч принял и мягко навесил на Михайлова, а Ярослав выстрелил точно под ближнюю штангу, оформив свой первый гол в РПЛ.

В остальном первый тайм получился равным и очень упорным. Далее были столкновения, штрафные удары, паузы, но не опасные моменты. Лежали на газоне Бериша, Янсане и Камилов, который на старте второго тайма чуть не сравнял счёт. В штрафной площади получил мяч Владислав, развернулся и без помех уже пробил, но нижегородский коллектив спас Артур Нигматуллин.

И вот за эту расточительность «Ахмат» был наказан. Не прошло и десяти минут, как Лукас Масоэро отобрал мяч на своей половине поля и сыграл правее на Вячеслава Кротова, а тот выдал длинный заброс вперёд. Юрий Журавлев был первым, но махнул ногой мимо мяча, а Тимур Сулейманов, который находился рядом, эффектно в одно касание перебросил Шелию – 2:0. После второго гола «Пари НН» грамотно засушил игру. Помогли и постоянные замены от обоих тренеров. Галактионов добавлял свежести, Ташуев пытался судорожно что-то изменить.

Радикально ничего не изменилось, зато случился обмен голами. Сначала Дмитрий Рыбчинский воспользовался скидкой Марата Быстрова, корявенько разыграл комбинацию с Шильцовым и сам же её завершил, а в ответ Ильин мяч отобрал, запустил по флангу Харина и сам же замкнул его навес. «Ахмат» воодушевился, поддавил и сократил отставание до минимума. Бериша навесил от угла поля, Трошечкин и Агаларов устроили суматоху, а Тимофеев с двух метров добил – 3:2. Но на большее гостей не хватило.

Второй матч кряду выигрывает «Пари НН», кажется, Михаил Галактионов решил красиво попрощаться с Нижним Новгородом.

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Ахмат Пари НН
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