Михайлов - самый молодой автор гола в РПЛ за всю историю «Пари НН»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» обыграл «Ахмат», и это был последний матч у руля нижегородского клуба для Михаила Галактионова. Его команда отметила прощание с главным тренером приличествующим событию образом, выиграв со счетом 3:2.

Первый мяч в этой встрече на двадцатой минуте забил Ярослав Михайлов, который, как выяснилось, в свои 19 лет стал самым молодым автором гола за «Пари НН» в высшей лиге российского футбола.

В следующем, восемнадцатом туре РПЛ «Пари НН» сыграет с питерским «Зенитом». Но это будет уже в начале марта следующего года, почти через четыре месяца.