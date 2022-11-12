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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михайлов - самый молодой автор гола в РПЛ за всю историю «Пари НН»

12 Ноября 2022 • 06:56 Комментировать
Пари НН
3:2
Ахмат
окончен

В матче семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» обыграл «Ахмат», и это был последний матч у руля нижегородского клуба для Михаила Галактионова. Его команда отметила прощание с главным тренером приличествующим событию образом, выиграв со счетом 3:2.

Первый мяч в этой встрече на двадцатой минуте забил Ярослав Михайлов, который, как выяснилось, в свои 19 лет стал самым молодым автором гола за «Пари НН» в высшей лиге российского футбола.

В следующем, восемнадцатом туре РПЛ «Пари НН» сыграет с питерским «Зенитом». Но это будет уже в начале марта следующего года, почти через четыре месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Ярослав Михайлов Пари НН
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