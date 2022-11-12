Спортивный директор «Пари НН»: «Возможно, Хазов останется главным тренером»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал о будущем роли наставника клуба после ухода Михаила Галактионова.

«Сейчас шанс дан Хазову Антону Геннадьевичу. На данный момент Хазов не обладает лицензией Pro и будет исполнять обязанности главного тренера. По регламенту это возможно на двух играх перед зимней паузой. В зависимости от результатов и его работы будет всё оценено, и, возможно, он останется главным тренером «Пари НН», – заявил функционер в интервью Sport24.

Также Кудряшов рассказал, что в клубе планируют сделать ставку на российских специалистов, однако сроки назначения нового тренера он давать не стал. По его словам, весь нынешний штаб останется помогать Хазову в играх Фонбет Кубка России.

Отметим, что после вчерашней победы над «Ахматом» Михаил Галактионов объявил об уходе из нижегородского клуба. Сообщается, что тренер возглавит столичный «Локомотив».

