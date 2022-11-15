Ташуев — о Дзюбе: «Он всё ещё может давать результат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах Артёма Дзюбы после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

«Дзюба он и в Африке Дзюба. Он всё ещё может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но всё ещё лучший бомбардир» — заявил российский специалист в интервью изданию Sport24. Наставник грозненцев также отметил, что в клубе тему возможного подписания экс-капитана сборной ещё не обсуждали.

Напомним, что в начале ноября Дзюба покинул турецкую команду, проведя в ней всего четыре игры и забив один гол. До этого Артём семь лет выступал за «Зенит».