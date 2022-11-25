Крунич отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «Пари НН»

Бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич высказался о своём возможном назначении на пост главного тренера «Пари НН».

«Никаких новостей нет. Всё, как было. Ни с кем из «Пари НН» я не общался», — цитирует Крунича «Спорт-Экспресс».

Напомним, после победы в матче 17-го тура РПЛ над «Ахматом» (3:2) бывший наставник нижегородцев Михаил Галактионов объявил о своём уходе из клуба. В «Пари НН» 38-летний специалист не проработал и года.

Крунич же никогда не тренировал команды за пределами своей родной страны. Последним клубом 43-летнего наставника на сегодняшний день остаётся «Леотар», который он покинул ещё в прошлом году.

На данный момент «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.