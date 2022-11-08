Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «Чемпионат».

В сообщении источника говорится, что Гаранин может возглавить нижегородский клуб в случае ухода из него нынешнего наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.

Говорится, что Галактионов покинет пост главного тренера команды после матча следующего тура чемпионата России.

На текущий момент «Пари Нижний Новгород» занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от «Сочи» на шесть очков.

Следующий матч «Пари НН» предстоит провести против «Ахмата». Начало поединка – 11 ноября в 19:00.