Тарханов – о Галактионове: «Давно было ясно, что он уйдет с поста главного тренера»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Пари НН».

«Давно было ясно, что он уйдёт с поста главного тренера «ПАРИ НН». В Нижнем Галактионов выжал максимум из тех игроков, которые были в его распоряжении», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Бывший тренер высказался и по поводу возможного появления специалиста в московском «Локомотиве». Так, он считает, что «железнодорожники» и нижегородцы представляют собой два абсолютно не похожих друг на друга коллектива, несмотря на то, что по силе эти две команды в данный момент являются практически равноценными.

На сегодняшний день «Пари НН», имея в своём активе 19 очков, занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» же располагается в зоне стыковых матчей, на 14 позиции, сумев набрать лишь 13 баллов. Очный матч между командами состоится 27 ноября в рамках Фонбет Кубка России.