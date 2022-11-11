Колыванов - о Галактионове: «Его ждут в «Локомотиве»

Бывший наставник московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался по поводу ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера «Пари НН».

«Вряд ли он ушёл бы, если бы не было конкретного предложения. Значит, его ждут в «Локомотиве», - приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Специалист считает, что в нынешней команде «железнодорожников» присутствуют довольно качественные исполнители. Основные неудачи команды, а именно не самое лучшее начало сезона, приведшее к текущему положению в турнирной таблице, тренер связал с немецкими специалистами, работавшими с «красно-зелёными». «Локомотив» был, есть и остаётся большим российским клубом, думает Колыванов.