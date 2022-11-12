Кержаков отказался возглавить «Шериф»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков отказался возглавить молдавский «Шериф», сообщает Metaratings.

Напомним, ранее «Шериф» объявил об отставке 46-летнего специалиста Степана Томаса, который руководил молдавской командой с июня нынешнего года.

Кержаков покинул «Пари НН» минувшим летом, уступив свой пост Михаилу Галактионову. Под руководством 39-летнего специалиста нижегородцы заняли 11-е место по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ, сохранив прописку в высшем российском футбольном дивизионе.

Отметим, что «Шериф» сумел занять третью строчку на групповом этапе Лиги Европы и выйти в 1/16 финала Лиги конференций, где встретится с белградским «Партизаном».