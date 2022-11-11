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Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Ахмат»

11 Ноября 2022 • 12:25 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
Через 6 ч. 20 мин.

В стартовом матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» у себя дома примет грозненский «Ахмат». Своим мнением по этому поединку поделился экс-защитника «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. «Ахмат» находится в хорошем функциональном состоянии. Дома волжане будут играть на победу, но в этой паре поставлю на «Ахмат». У него стабильнее состав и интереснее атака», - передает слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Ахмат Пари НН
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ПАРИ НН АХМАТ
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