Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Ахмат»

В стартовом матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» у себя дома примет грозненский «Ахмат». Своим мнением по этому поединку поделился экс-защитника «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. «Ахмат» находится в хорошем функциональном состоянии. Дома волжане будут играть на победу, но в этой паре поставлю на «Ахмат». У него стабильнее состав и интереснее атака», - передает слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.