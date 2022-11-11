«Пари НН» забил третий мяч, «Ахмат» тут же ушёл от разгрома

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором «Пари НН» принимает «Ахмат». В середине второго тайма команда Михаила Галактионова забила третий гол в ворота противника. После очередного провала в обороне гостей Константин Шильцов протащил мяч к лицевой линии и отыграл на набежавшего Дмитрия Рыбчинского, а тот сделал счет разгромным. В ответ «Ахмат» быстро отыграл один мяч, после подачи Бернарда Бериши к линии вратарской Владимир Ильин здорово пробил головой.

Счет на табло 3:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.