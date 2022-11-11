Михаил Галактионов официально объявил о завершении работы в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».

«Хочу поблагодарить весь клуб, губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу. Мы расстаёмся друзьями», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В матче 17 тура чемпионата России «Пари НН» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счётом 3:2. Ранее нижегородская команда взяла верх над столичным ЦСКА, поединок в Москве завершился со счётом 1:0. Данные результаты позволили «Пари НН» значительно оторваться от зоны стыковых матчей. Скорее всего, Галактионов возглавит «Локомотив».