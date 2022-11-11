Инсайдер: «Сегодня последний матч Галактионова на посту главного тренера «Пари НН»

Футбольный специалист Михаил Галактионов близок к уходу из «Пари НН». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, сегодняшний матч 17-го тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» станет последним для тренера у руля команды из Нижнего Новгорода.
«12 ноября он приступит к работе в «Локо». Сегодня последний матч Галактионова на посту главного тренера «Пари НН», - говорится в публикации журналиста.
Напомним, что Галактионов занял пост главного тренера «Пари НН» минувшим летом. У руля команды он сменил Александра Кержакова. Под его руководством клуб набрал 16 баллов и занимает 12-е место после 16 туров РПЛ.
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