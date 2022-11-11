Пименов: «Судя по всему, так и произойдёт - Галактионова назначат в «Локомотив»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался по поводу Михаила Галактионова.

«Судя по всему, так и произойдёт - Галактионова назначат в «Локомотив». Хорошо это или плохо для «железнодорожников» - покажет время», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Специалист считает, что для анализа работы Галактионова с «красно-зелёными», если назначение всё же состоится, необходимо будет в первую очередь смотреть на демонстрируемые результаты за определённый отрезок времени. Решение руководства «Локомотива» пригласить нового тренера именно сейчас Пименов посчитал верным, так как необходимо, чтобы команда и тренер сработались до начала следующей части сезона.