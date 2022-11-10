Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелихов — о уходе из «Ахмата»: «Так не могло продолжаться»

10 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
11.11 19:00

Вратарь «Ахмата» Александр Мелихов, в настоящий момент выступающий за армянский клуб «Урарту», рассказал о причинах своего ухода из грозненской команды.

По словам Мелихова, причиной временного расставания с «Ахматом» стал недостаток игровой практики.

«Так не могло продолжаться, три года без игровой практики — это очень много. В любой команде здоровая конкуренция, кто сильнее тот и играл, никаких обид. Я хочу сказать спасибо «Урарту» за то, что в меня поверили и взяли. Я стараюсь своей работой отвечать взаимностью», — приводит слова Мелихова Metaratings.

Отметим, что за три сезона в составе «Ахмата» Мелихов провёл лишь пять матчей. 

В текущем сезоне 24-летний голкипер провёл в составе «Урарту» восемь игр, пропустив в них три гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Александр Мелихов Урарту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
17:48 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: Не вижу Дзюбу игроком ЦСКА
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Временный тренер «Локомотива»: «В РПЛ Дзюба мог бы пригодиться любой команде ниже условного пятого места»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что фанаты ЦСКА были бы не против назначения Карреры
17:33 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА впервые за 13 лет меняет место зимних сборов
17:30 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили объяснил, почему Дзюбу не будут приглашать топ-клубы РПЛ
17:27 · Россия. Премьер-лига
Мелихов считает, что «Ахмату» по силам попасть в топ-5 команд РПЛ
17:16 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: «Жду победу «Спартака», «Локомотив» пока не конкурент «красно-белым»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Для меня включение Ондуа в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира стало неожиданностью»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «Торпедо» нужен Дзюба
16:54 · Россия. Премьер-лига
Мелихов — о уходе из «Ахмата»: «Так не могло продолжаться»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Газзаев считает, что Пиняев способен стать одним из лучших игроков европейского футбола
16:27 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Дзюбе неинтересен бой с Емельяненко
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Непопадание Клаудиньо в сборную Бразилии не повлияет на его игру за «Зенит»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА рассматривал вариант с подписанием Дзюбы слухи
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В данный момент я не вижу возможности для Адеми вернуться в Россию»
Все новости
Рекомендуем