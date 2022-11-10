Мелихов — о уходе из «Ахмата»: «Так не могло продолжаться»

Вратарь «Ахмата» Александр Мелихов, в настоящий момент выступающий за армянский клуб «Урарту», рассказал о причинах своего ухода из грозненской команды.

По словам Мелихова, причиной временного расставания с «Ахматом» стал недостаток игровой практики.

«Так не могло продолжаться, три года без игровой практики — это очень много. В любой команде здоровая конкуренция, кто сильнее тот и играл, никаких обид. Я хочу сказать спасибо «Урарту» за то, что в меня поверили и взяли. Я стараюсь своей работой отвечать взаимностью», — приводит слова Мелихова Metaratings.

Отметим, что за три сезона в составе «Ахмата» Мелихов провёл лишь пять матчей.

В текущем сезоне 24-летний голкипер провёл в составе «Урарту» восемь игр, пропустив в них три гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.