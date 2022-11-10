Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелихов считает, что «Ахмату» по силам попасть в топ-5 команд РПЛ

10 Ноября 2022 • 17:27 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
11.11 19:00

Вратарь «Ахмата» Александр Мелихов, выступающий на правах аренды за армянский «Урарту», поделился мнением о перспективах грозненской команды в нынешнем сезоне.

24-летний голкипер признался, что победа «Ахмата» над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ его нисколько не удивила. Также Мелихов считает, что грозненцам по силам оказаться в пятёрке сильнейших команд по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Я ожидал, что «Ахмат» сумеет обыграть «Зенит», потому что априори они неудобный соперник для питерцев. «Ахмат» хорошо провёл этот отрезок, Ташуев принёс новые требовании и эмоции, видно, что игра изменилась. Я думаю, им по силам быть в пятёрке минимум, насчёт топ-3 не знаю, надеюсь», — приводит слова Мелихова Metaratings.

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 турах. Свой следующий матч грозненцы проведут завтра, 11 ноября, против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Александр Мелихов Урарту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
17:48 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: Не вижу Дзюбу игроком ЦСКА
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Временный тренер «Локомотива»: «В РПЛ Дзюба мог бы пригодиться любой команде ниже условного пятого места»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что фанаты ЦСКА были бы не против назначения Карреры
17:33 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА впервые за 13 лет меняет место зимних сборов
17:30 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили объяснил, почему Дзюбу не будут приглашать топ-клубы РПЛ
17:27 · Россия. Премьер-лига
Мелихов считает, что «Ахмату» по силам попасть в топ-5 команд РПЛ
17:16 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: «Жду победу «Спартака», «Локомотив» пока не конкурент «красно-белым»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Для меня включение Ондуа в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира стало неожиданностью»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «Торпедо» нужен Дзюба
16:54 · Россия. Премьер-лига
Мелихов — о уходе из «Ахмата»: «Так не могло продолжаться»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Газзаев считает, что Пиняев способен стать одним из лучших игроков европейского футбола
16:27 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Дзюбе неинтересен бой с Емельяненко
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Непопадание Клаудиньо в сборную Бразилии не повлияет на его игру за «Зенит»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА рассматривал вариант с подписанием Дзюбы слухи
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В данный момент я не вижу возможности для Адеми вернуться в Россию»
Все новости
Рекомендуем