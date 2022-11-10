Мелихов считает, что «Ахмату» по силам попасть в топ-5 команд РПЛ

Вратарь «Ахмата» Александр Мелихов, выступающий на правах аренды за армянский «Урарту», поделился мнением о перспективах грозненской команды в нынешнем сезоне.

24-летний голкипер признался, что победа «Ахмата» над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ его нисколько не удивила. Также Мелихов считает, что грозненцам по силам оказаться в пятёрке сильнейших команд по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Я ожидал, что «Ахмат» сумеет обыграть «Зенит», потому что априори они неудобный соперник для питерцев. «Ахмат» хорошо провёл этот отрезок, Ташуев принёс новые требовании и эмоции, видно, что игра изменилась. Я думаю, им по силам быть в пятёрке минимум, насчёт топ-3 не знаю, надеюсь», — приводит слова Мелихова Metaratings.

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 турах. Свой следующий матч грозненцы проведут завтра, 11 ноября, против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.