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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев считает, что Дзюбе неинтересен бой с Емельяненко

10 Ноября 2022 • 16:27 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
11.11 19:00

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российским нападающим Артёмом Дзюбой и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

По мнению Гаджиева, ничто не способно замотивировать 34-летнего Дзюбу на этот бой.

«Не думаю, что Артёму Дзюбе будет интересен бой с Александром Емельяненко. Он состоялся в своём виде спорта и выиграл множество кубков и наград. Вряд ли Дзюбе можно предложить существенную мотивацию для участия в ММА. И дело касается не только денег», — цитирует Гаджиева Sport24.

Напомним, в настоящий момент Дзюба находится в поиске нового клуба. Ранее российский футболист расторг соглашение с турецким «Адана Демирспор», проведя в составе этой команды всего пять игр. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Венеция» и «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Емельяненко Камил Гаджиев
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