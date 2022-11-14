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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полгода назад игрок «Партизана» Терзич мог перейти в «Ахмат»

14 Ноября 2022 • 17:01 Комментировать
Пари НН
3:2
Ахмат
окончен

Горан Попов, бывший агент полузащитника «Партизана» Николы Терзича, рассказал, что 22-летний футболист мог продолжить карьеру в «Ахмате». Ранее сообщалось, что интерес к молодому сербу проявляет ЦСКА.

По словам Попова, сделку не удалось осуществить, так как «Ахмат» настаивал на аренде, а «Партизан» намерен был продать игрока.

«Полгода назад мы предлагали его услуги «Ахмату». Но в итоге «Партизан» не отпустил Николу. «Ахмат» хотел только аренду, в то время как «Партизан» настаивал именно на полноценном трансфере», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Действующий контракт Терзича с клубом из Белграда рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает сербского игрока в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Партизан» 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Ахмат Никола Терзич
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