Полгода назад игрок «Партизана» Терзич мог перейти в «Ахмат»

Горан Попов, бывший агент полузащитника «Партизана» Николы Терзича, рассказал, что 22-летний футболист мог продолжить карьеру в «Ахмате». Ранее сообщалось, что интерес к молодому сербу проявляет ЦСКА.

По словам Попова, сделку не удалось осуществить, так как «Ахмат» настаивал на аренде, а «Партизан» намерен был продать игрока.

«Полгода назад мы предлагали его услуги «Ахмату». Но в итоге «Партизан» не отпустил Николу. «Ахмат» хотел только аренду, в то время как «Партизан» настаивал именно на полноценном трансфере», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Действующий контракт Терзича с клубом из Белграда рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает сербского игрока в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Партизан» 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.