Кудряшов: «Довольны результатом, уходим на перерыв в хорошем настроении»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Пари НН» обыграл «Ахмат», и это был последний матч у руля нижегородского клуба для Михаила Галактионова. Его команда отметила прощание с главным тренером приличествующим событию образом, выиграв со счетом 3:2.

Результатом доволен спортивный директор клуба Игорь Кудряшов, который рад тому, что «Пари НН» уходит на перерыв в хорошем настроении.

- Игрой, конечно, довольны, как и результатом, потому что много очков растеряли. К счастью, в двух последних турах взяли шесть очков. Довольны, что уходим с 19 очками на зимнюю паузу, - заявил Кудряшов, слова которого цитирует «Sport24».