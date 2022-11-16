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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев объяснил низкую результативность Агаларова в «Ахмате»

16 Ноября 2022 • 11:21 Комментировать
Пари НН
3:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о низкой результативности нападающего команды Гамида Агаларова, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, выступая за «Уфу».

В текущем сезоне 22-летний форвард провёл в составе грозненской команды 14 матчей, забив в них два мяча и единожды ассистировав своим партнёрам.

По словам Ташуева, такой феномен связан с тем, что «Ахмат» играет в другом стиле, который не так привычен Агаларову.

«В «Уфе» была сделана ставка на него одного. Команда практически всем составом оборонялась, а Гамид искал своего шанса в штрафной. В «Ахмате» же другой стиль игры, и есть другие нападающие», — приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, что действующее соглашение Агаларова с «Ахматом» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат Гамид Агаларов
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