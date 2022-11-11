Галактионов: «Нельзя такие легкие мячи пропускать, сами создали себе нервотрёпку»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (3:2).

- Насколько это было эмоционально, на ваш взгляд?

- Безусловно, эмоциональный матч. Мы знали, что «Ахмат» находится в группе лидеров, что это мобильная, очень хорошая атлетичная команда, с которой будет непросто, но, конечно, сейчас ребятам сказал, что счет уже был 3:0, и надо было доводить его. Нельзя такие легкие мячи пропускать. Сами создали себе нервотрепку. В итоге победа, и мы довольны, и команда довольна. Самое главное, что ребята сегодня оставили все силы на поле, это самое главное для нас.

- У вас даже голоса нет… Если подводить итоги первой части чемпионата, как минимум с 12-го места «Пари НН» уйдет на перерыв. Насколько довольны своей позицией в турнирной таблице?

- Конечно, всегда хочется лучшего, потому что были игры, когда мы не добрали очков. Были игры, где мы были по качеству игры недостаточно хороши, но в большинстве игр наша команда демонстрировала недостаточно качественный футбол. Мы, как я уже сказал, ввели большую группу молодых футболистов, у нас игрок вызван в национальную сборную, трое - в молодежную сборную. У нас молодая быстрая команда, которая хочет играть, которая со страстью играет. Это самое важное.

- Вы долго не приходили. О чем сейчас с ребятами в раздевалке говорили?

- Поздравили их с победой, хороший эмоциональный фон. Приходил Глеб Сергеевич, губернатор Нижегородской области, который тоже сказал команде большие поздравления. Поэтому все довольны, уходим на небольшой перерыв и готовимся к кубковым матчам.

- Какую команду вы будете готовить к кубковым матчам, «Пари НН» или «Локомотив»?

- Я думаю, что все разговоры на этот счет… Будет официальное заявление, если оно будет ещё.