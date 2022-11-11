Сулейманов: «Сегодня лезгинки в раздевалке не будет»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Ахмат» (3:2) Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции замечательные после этого матча, конечно же. Было бы еще прекраснее, если бы это было 3:0. Ничего страшного, слава богу, то, что выиграли. Самое главное - победа.

- Гол такой после ошибки соперника. Как именно принимали решение, что надо именно подсечь мяч над вратарем?

- Не знаю, просто дело случая, что в голову пришло первое. Как бы отрабатываем выходы против вратарей. Что получилось? Красота.

- Ошибку соперника ждали в том эпизоде?

- Нет, ни в коем случае не ждал, но так получилось.

- После матча с ЦСКА вы в раздевалке лезгинку танцевали. Сейчас то же самое будет?

- Нет, лезгинки не будет. Я этот гол и статуэтку посвящаю своей племяннице.