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Емельяненко — о возможном поединке с Дзюбой: «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, получит хороший апперкот»

10 Ноября 2022 • 09:41 Комментировать (1)
Пари НН
...
Ахмат
11.11 19:00

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о возможном поединке с бывшим нападающим «Зенита» и «Спартака» Артёмом Дзюбой.

Емельяненко сообщил, что согласится на такой бой, если он будет ему предложен. А также дал совет 34-летнему футболисту.

«Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

У Дзюбы нет абсолютно никаких шансов против меня. Но, если предложат с ним бой, согласимся. Популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну и за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — заявил Емельяненко на своём YouTube-канале.

Напомним, что в настоящий момент Дзюба находится в поиске новой команды. Ранее он расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести пять матчей и отметиться одном забитым голом. Сообщалось, что опытный форвард может продолжить карьеру в «Торпедо» или «Рубине».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Емельяненко
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Комментарии (1)
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One Live
10 Ноября 2022 в 09:57
Смешной бы был бой)
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