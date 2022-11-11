«Пари НН» наказал «Ахмат» за грубую ошибку в обороне

В пятницу проходит первый матч 17-го тура Премьер-лиги. «Пари НН» принимает «Ахмат», который претендует на место в топ-4 команд. В самом начале второго тайма хозяева поля выбили мяч просто подальше, защитник гостей Юрий Журавлёв был первым в том эпизоде, но допустил грубую ошибку, позволив Тимуру Сулейманову продолжить атаку. В итоге форвард перебросил голкипера и удвоил счет на табло - 2:0.

У «Пари НН» есть хорошие шансы выйти на 11-е место, а грозненцы могут остаться пятыми. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.