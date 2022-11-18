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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны пять кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

18 Ноября 2022 • 16:39 Комментировать
Пари НН
3:2
Ахмат
окончен

В списке из пяти человек, которые могут возглавить «Пари НН», значатся Вадим Гаранин, Олег Василенко, Владислав Радимов, Александр Сторожук и Антон Хазов. Об этом сообщил журналист Иван Карпов посредством социальных сетей.

Журналист отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в декабре нынешнего года, тогда, когда российский футбол полностью уйдёт на зимний перерыв.

На данный момент команду из Нижнего Новгорода возглавляет Антон Хазов в должности исполняющего обязанности главного тренера.

В нынешнем календарном году нижегородцам предстоит провести ещё два матча в рамках Фонбет Кубка России – 22 ноября с подмосковными «Химками» и 27 ноября с московским «Локомотивом». Обе встречи выездные.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Олег Василенко Антон Хазов Вадим Гаранин Иван Карпов Александр Сторожук Пари НН
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