Стали известны пять кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

В списке из пяти человек, которые могут возглавить «Пари НН», значатся Вадим Гаранин, Олег Василенко, Владислав Радимов, Александр Сторожук и Антон Хазов. Об этом сообщил журналист Иван Карпов посредством социальных сетей.

Журналист отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в декабре нынешнего года, тогда, когда российский футбол полностью уйдёт на зимний перерыв.

На данный момент команду из Нижнего Новгорода возглавляет Антон Хазов в должности исполняющего обязанности главного тренера.

В нынешнем календарном году нижегородцам предстоит провести ещё два матча в рамках Фонбет Кубка России – 22 ноября с подмосковными «Химками» и 27 ноября с московским «Локомотивом». Обе встречи выездные.