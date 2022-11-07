Карпин вёл переговоры со сборной Армении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вёл переговоры с национальной командой Армении перед продлением контракта с РФС до лета 2024 года, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, переговоры проходили позитивно, однако сам Карпин принял решение остаться в сборной России.

Напомним, что Карпин возглавляет нашу национальную команду с лета 2021 года. Свой следующий товарищеский матч подопечные Карпина проведут 17 ноября против Таджикистана.

Помимо своей работы в сборной, 53-летний специалист также руководит и «Ростовом», который на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах.