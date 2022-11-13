Гаджиев: «Сейчас в РПЛ нет команд, которые могли бы навязать борьбу «Зениту»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о победе «Ростова» над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, команда Валерия Карпина заслуженно идёт в тройке лидеров российского чемпионата, так как ей удаётся демонстрировать качественный футбол.

«Думаю, работу Карпина сейчас нужно отметить. Тренер организовал, сплотил команду. Всё закономерно», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Однако Гаджиев также считает, что навязать борьбу действующему победителю турнира «Зениту» сейчас в нашей стране не способен никто.

На данный момент «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах. В следующем туре команда Карпина встретится с «Локомотивом». Эта игра состоится 4 марта.