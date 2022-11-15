Ковтун считает, что зимние усиления «Ростова» будут незначительными

Бывший игрок «Ростова» Юрий Ковтун поделился мнением о планах «южан» на зимнее трансферное окно.

Ковтун считает, что если приобретения и произойдут, то они будут незначительными.

«Только если тренерскому штабу нужно будет закрыть какие-то позиции. Но итоги зимней паузы можно подводить только тогда, когда начнётся вторая часть чемпионата», — цитирует Ковтуна Metaratings.

Также эксперт отметил, что главными конкурентами «Ростова» в нынешнем сезоне являются «Динамо», ЦСКА, «Оренбург» и «Краснодар».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на семь очков.