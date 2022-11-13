Хавбек «Крыльев Советов» Витюгов прокомментировал поражение от «Ростова»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от «Ростова» (1:3).

«Ростов» хорошо выходил из обороны. Они очень хорошо контролируют мяч и за счет вратаря создают преимущество. Нам в этом компоненте было непросто», — цитирует слова Витюгова Rusfootball.

В текущем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков после 17 туров.