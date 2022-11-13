Губернатор Самарской области похвалил «Крылья Советов», несмотря на поражение

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1, что стало уже третьей кряду победой для ростовчан в текущем сезоне. Тем не менее, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров очень доволен увиденным, он считает, что «Крылья» дали бой очевидно более статусной команде.

- Ребята бились, играли, показывали красивый футбол — на «Крылья» было приятно смотреть. Считаю, что наша команда сегодня была не хуже «Ростова», как и в гостевой игре. Поражения «Крылья» не заслужили, - заявил Азаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Крылья Советов» сразятся на выезде с московским «Динамо».