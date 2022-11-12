Балахнин оценил выступление «Ростова» в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о прогрессе «жёлто-синих» в нынешней кампании Российской премьер-лиги.

«Я не удивлен, что «Ростов» занял такое высокое место в чемпионате. Они к этому шли весь чемпионат. У них в каких-то моментах получались матчи, в некоторых — нет, зато команда стабильно набирала очки. Это важно. Сейчас «Ростов» выглядит как очень организованная команда», – заявил специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Тем не менее Балахнин считает, что подопечным Валерия Карпина не удастся зацепиться за борьбу с петербургским «Зенитом». Для выполнения подобных целей, по его мнению, необходимы кадровые усиления.

Отметим, что к концу первой части сезона «Ростов» подошёл с 35 баллами, что даёт команде место в тройке лидеров чемпионата России.