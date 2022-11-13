Камоцци — о Карпине: «Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, кто на сегодняшний день является лучшим тренером России.

Итальянец отметил наставника национальной сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, которому без легионеров в составе удаётся удерживать свой клуб в лидирующей тройке РПЛ.

«Я считаю, что лучший тренер в России на сегодня – это Карпин. Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове», — приводит слова Камоцци Metaratings.

На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 17 матчах. От лидирующего «Зенита» команда Карпина отстаёт на семь баллов.