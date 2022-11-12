Комличенко: «Карпин говорит: «Да вы уже сами всё знаете»

«Ростов» в субботу обыграл на выезде «Крылья Советов» со счётом 3:1. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин из-за дисквалификации не присутствовал на тренерской скамье. Комментарий на этот счёт дал форвард команды Николай Комличенко.

«Наверное, он звонил по наушнику», - сказал Комличенко, давая комментарий после игры для «Матч ТВ».

«Карпин даже телефон в руках не держал? А что нам подсказывать? Плюс-минус, азы мы уже знаем. Кто постарше, тот больше подсказывает на поле. Когда Георгиевич на скамейке, он добавляет эмоций. А так он сам говорит: «Да вы уже сами всё знаете». Его даже в раздевалке в перерыве не было.

Телепатическая связь с Карпиным? Возможно. Потому что он всё доступно объясняет», - отметил игрок.