Карпин назвал стартовый состав «Ростова» на матч с «Крыльями Советов»

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги состоится матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Главные тренеры команд озвучили стартовые составы на предстоящее противостояние.

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Констанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Шитов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают десятое место в турнирной таблице, а гости находятся на третьей позиции..