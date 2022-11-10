Газзаев считает, что Пиняев способен стать одним из лучших игроков европейского футбола

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Специалист признал талант молодого игрока, отметив, что к нему Пиняев должен добавить ещё и трудолюбие.

«Чтобы он стал действительно большим мастером и одним из лучших — к этому надо стремиться. Есть у него задатки, действительно очень талантливый игрок, будем надеяться, что пройдёт все этапы для того, чтобы стать одним из лучших игроков европейского футбола», — цитирует Газзаева «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Пиняеву проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе «Крыльев Советов» 13 матчей, забив в них три гола и отдав три результативные передачи.