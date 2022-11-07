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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бейл: «В марте на меня оказывалось небольшое давление со стороны Нидерландов, но сейчас ничего такого нет»

07 Ноября 2022 • 11:26 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
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12.11 14:00

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о давлении, которое оказывалось на него из Нидерландов из-за его выступлений в чемпионате России.

27-летний футболист признался, что в марте ощущал на себе небольшое давление из своей родной страны, но сейчас такого уже нет.

«Самара для меня — это второй дом, я здесь уже полтора года. Моя жена живёт со мной, мне всё нравится. Люди очень добрые, есть хорошие рестораны, да и летом в Самаре прекрасно», — цитирует Бейла «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из нидерландского клуба «Эммен» за 200 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе самарской команды 20 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ РОСТОВ
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