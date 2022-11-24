Горшков высказался о своём возможном уходе из «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о своём возможном уходе из самарского клуба грядущей зимой.

Футболист отметил, что счастлив находиться в своей нынешней команде и не планирует её покидать в ближайшее время.

«Клуб очень много мне даёт, поддерживал меня во время травмы. Мне здесь всё нравится, дальше всё зависит только от меня», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее известный журналист Константин Генич сообщал, что Горшков перейдёт в московский «Спартак».

Действующий контракт 23-летнего футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Горшков провёл в составе самарцев 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.