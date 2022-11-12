Вартапетов рассказал, изменился ли Карпин после работы в «Спартаке»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, как изменился наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после ухода из московского клуба.

Напомним, российский специалист возглавлял «красно-белых» с 2009 по 2014 год. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.

По мнению Вартапетова, в человеческом плане Карпин с тех пор никак не изменился, а как тренер он стал только лучше.

«Карпин превратился в топ‑тренера. Даже по результатам, которые он показывает с «Ростовом» сейчас, это видно», — цитирует Вартапетова «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ, набрав 32 очка в 16 турах. Свой следующий матч команда Карпина проведёт сегодня, 12 ноября, против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.