Глебов — о «Ростове»: «После ухода иностранцев команда стала сплочённее»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о победе над «Динамо» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

По мнению 23-летнего футболиста, после отъезда иностранцев команда стала сплочённее. Также Глебов рассказал о характере прошедшей встречи.

«В первом тайме не всё получалось. Где-то быстро перейти из обороны в атаку, где-то не получалось создавать моменты. Бывают и такие игры, где выходят на первый план самоотдача, борьба, единоборства, перехваты.

Что изменилось после ухода иностранцев? Наверное, команда стала сплочённее. Нет никаких групп, двигаемся вперёд единым дружным коллективом», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Также полузащитник не согласился с тем мнением, что играть против лидера РПЛ «Зенита» очень сложно. Глебов считает, что в очном противостоянии с петербуржцами, которое состоялось 2 октября в рамках 11-го тура, «Ростов» сам создал себе проблемы, поэтому и уступил.

На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. В следующем туре команде Валерия Карпина предстоит встретиться с «Крыльями Советов». Игра состоится 12 ноября.