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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук — о поражении от «Ростова»: «Нам не повезло, в любой другой день мы бы их обыграли»

09 Ноября 2022 • 10:35 Комментировать
Ростов
2:1
Динамо Москва
окончен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) а матче 16-го тура РПЛ.

По мнению 26-летнего голкипера, в той игре «бело-голубым» не хватило везения.

«Ростов» забил только благодаря нашим ошибкам, ничего больше в матче не показал. Мы провели очень хорошую, качественную игру, просто мяч не летел в ворота, думаю, что в любой другой день мы бы их обыграли», — цитирует Лещука ТАСС.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 16 турах. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 13 ноября против ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Игорь Лещук
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