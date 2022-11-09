Лещук — о поражении от «Ростова»: «Нам не повезло, в любой другой день мы бы их обыграли»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) а матче 16-го тура РПЛ.

По мнению 26-летнего голкипера, в той игре «бело-голубым» не хватило везения.

«Ростов» забил только благодаря нашим ошибкам, ничего больше в матче не показал. Мы провели очень хорошую, качественную игру, просто мяч не летел в ворота, думаю, что в любой другой день мы бы их обыграли», — цитирует Лещука ТАСС.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 16 турах. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 13 ноября против ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.